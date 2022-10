Il turista straniero che viaggia in Italia: cambiamenti di abitudini e aspettative di spesa

Confcommercio-Confturismo da domani è presente al TTg di Rimini in uno spazio espositivo (stand 002) situato nella Hall Sud. Momento clou della partecipazione giovedì 13 ottobre con il convegno “Il nuovo turismo dall’estero: unbound, immersive… e molto altro”, in programma alle 15.15 nella Main Arena (Hall Sud).

Si parlerà, in particolare del cambiamento, per gli effetti della pandemia, del profilo del turista straniero che pensa all’Italia come meta di un suo possibile viaggio. I turisti stranieri sono quasi scomparsi negli ultimi 10 mesi del 2020 e, nel 2021, hanno rappresentato il 34% degli arrivi e il 37% delle presenze. E ora, con la ripresa dei viaggi del 2022, tutto torna come prima? Il mix delle provenienze resta ancora profondamente diverso da quello ante COVID. Questi alcuni temi al centro della tavola rotonda durante la quale sarà presentata la ricerca, realizzata da Confcommercio e Istituto Piepoli, dal titolo “L’impatto della situazione internazionale sulle abitudini di viaggio dei cittadini europei ed extra europei.”

Interverranno ai lavori: Alberto Corti, responsabile turismo Confcommercio, Nicola Piepoli, chairman Istituto Piepoli, Carlotta Ferrari, presidente Convention Bureau Italia e Andrea Giuricin, economista, docente università Milano Bicoccca.