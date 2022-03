Il Touring Club Italiano lancia la nuova guida “Alberghi e ristoranti d’Italia 2022”

È disponibile online, nei Punti Touring e in tutte le librerie la nuova guida “Alberghi e ristoranti d’Italia 2022” del Touring Club Italiano, che è stata presentata a Milano il 7 marzo alla presenza di Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano, Giorgio Palmucci, presidente di Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, Luigi Cremona, curatore della guida, Daniele Invernizzi, presidente di eV-Now! e Francesco Naso, segretario generale di Motus-E. Testimonial dell’evento Lara T. Gilmore, Francescana Family e Presidente Onlus Food For Soul.

L’incontro del 7 marzo è stato anche l’occasione per parlare di turismo e sostenibilità. Nella seconda parte della giornata, invece, alle ore 15, sono stati consegnati gli attestati ai premiati 2022.

LE NOVITÀ DELLA GUIDA

A quasi 30 anni dalla prima edizione, la storica guida – curata da Teresa e Luigi Cremona –, si rinnova nel segno del sostegno dei territori. Per la prima volta regioni e territori vengono raccontati attraverso le tante opportunità e peculiarità enogastronomiche che offrono suggerendo prodotti e piatti tipici, botteghe di qualità, cantine con degustazioni di vini, acetaie, laboratori di preparazione di dolci tipici per acquisti a chilometro zero. Sono stati selezionati oltre 180 indirizzi tra i migliori artigiani del gusto, capaci di coniugare la tradizione locale all’innovazione e all’attenzione verso il proprio territorio.

Non mancano le consuete selezioni per il dormire e il mangiare – con gli indirizzi di Buona cucina e Stanze italiane (le proposte a “misura d’uomo”), le Camere e Cucine d’autore, l’Olimpo dell’accoglienza e della ristorazione e le segnalazioni di affittacamere, agriturismi e suggerimenti per una pausa veloce.

Un’altra grande novità della guida è l’attenzione alla mobilità elettrica e per la prima volta la guida premia 20 strutture electric friendly per il turista che ricerca qualità, esperienze, sempre più attento alla salvaguardia di territorio e ambiente e che quindi predilige spostamenti con veicoli elettrici, proposte gastronomiche a Km 0, alberghi o ristoranti con un basso impatto energetico, possibilmente plastic-free. Le strutture ricettive stanno recependo questa necessità e per loro è nata la certificazione Electric Friendly by Motus-e, che eV-Now! rilascia alle strutture più meritevoli del territorio.

La “transizione ecologica” è un fenomeno ormai in atto e il Touring Club Italiano – che dal 1894 non smette di innovare il modo di fare turismo e soprattutto di “prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente” – compie un ulteriore passo verso quello che sicuramente sarà un nuovo modo di viaggiare, molto più coinvolgente e consapevole, dedicando alcune pagine della guida alle strutture che hanno investito in questi termini. Questa nuova sezione della guida nasce dalla collaborazione del Touring Club con eV-Now! e Witaly, due realtà esperte in questo ambito e attente a questo tema.

I PREMI 2022

I premi TCI con relativi premiati 2022 sono:

– Il premio Stanze italiane vede come protagonisti Fiocco di Neve Relais a Limone Piemonte (CN), Chalet nel Doch a Primiero San Martino di Castrozza (TN), Pieve Suites a Città della Pieve (PG) e Tenute Pacelli a Malvito (CS)

– La Buona cucina premia invece Tre Gobbi a Bergamo, AL4 Pizza a Roncade (TV), Romanè a Roma e Terracotta ad Agrigento

– Da sempre sensibile al tema del turismo lento e su due ruote, il Touring riconosce il premio Bike hotel a Curt di Clement a Tirano (SO), Essentia Dimora Rurale a Larino (CB) e Villa Asfodeli a Tresnuraghes (OR).

– Con il premio Top di domani si guarda al futuro. Come riconoscimento per il contributo che le nuove generazioni di cuochi portano alla ristorazione italiana, sono quattro i quattro giovani chef che si distinguono per talento, curiosità e spiccata personalità e sensibilità. Le nuove promesse dell’alta cucina premiate sono Manuel Bouchard del ristorante Fàula a Cerretto Langhe (CN), Alessandro Bellingeri dell’Osteria Acquarol a San Michele/Sankt Michael (BZ), Davide Di Fabio del ristorante Dalla Gioconda ai Gabicce Mare (PU) e Domenico Marotta del ristorante Marotta a Castel Campagnano (CE).

– Si conferma anche il premio Art hotel che viene assegnato a Dei Pittori di Torino, Antico Borgo di Tabiano Castello di Tabiano Bagni (PR) e a Palazzo Daniele a Gagliano del Capo (LE).

Informazioni

Alberghi e ristoranti d’Italia 2022

pagine 552, prezzo 19,90 euro

Disponibile in tutte le librerie, nei Punti Touring e sullo store online.

fonte: https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/touring-club-italiano-presenta-la-nuova-guida-alberghi-e-ristoranti-ditalia-2022