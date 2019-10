IL SOCIOLOGO E SCRITTORE LEONARDO PALMISANO VINCE IL PREMIO COLOMBE D’ORO PER LA PACE

Leonardo Palmisano, il 21 ottobre 2019, riceverà a Roma il Premio Archivio Disarmo Colombe D’Oro per la Pace 2019.

Il Premio viene assegnato, ogni anno, a personalità del mondo dell’informazione che si sono contraddistinte per la promozione di notizie su conflitti armati, disarmo e cooperazione internazionale. Personalità che si sono distinte anche per l’impegno civile come messaggeri di valori virtuosi, quali la pace, il dialogo, i diritti umani e l’accettazione delle differenze.

La Giuria, quest’anno, è formata da Fabrizio Battistelli, Dora Iacobelli, Riccardo Iacona, Dacia Maraini, Andrea Riccardi e Tana de Zulueta.

Si conferirà la Colomba internazionale a Padre Jacques Mourad, priore del monastero di Mar Elian in Siria.

La Colomba d’oro per l’informazione sarà conferita a:

Leonardo Palmisano, sociologo, scrittore ed editore

Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera

Madi Ferrucci, Flavia Grossi e Roberto Persia, giornalisti freelance

Nanni Moretti, regista.

Leonardo Palmisano, attualmente è uno dei più stimati sociologi italiani e la sua esperienza e contributi spaziano dal tema del lavoro, delle migrazioni, della criminalità organizzata, del caporalato e in una dichiarazione ha affermato di voler condividere il Premio con tutti gli schiavi che ha incontrato e dedicarlo ai bambini annegati nel Mediterraneo ai quali è stato rubato il futuro e di voler continuare le sue inchieste con passione e dedizione.