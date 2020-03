Il pronto soccorso di Sassari riapre.

Il caso sospetto si è dimostrato negativo, sono stati sanificati tutti i locali.

La struttura è stata sottoposta a sanificazione in seguito al transito di un caso sospetto di coronavirus, una donna proveniente dalla Lombardia con un trauma di natura ortopedica. Gli esami sulla paziente hanno poi escluso la positività al virus. Per tutta la notte e parte della mattinata il presidio d’urgenza ha accolto solo le persone che si sono presentate autonomamente, senza peraltro accogliere in sala d’aspetto i rispettivi accompagnatori.