Il Parco delle Meraviglie: lo scivolo d’acqua più lungo d’Italia è in città , FOTO

Il Parco del Matusa si è trasformato nel Parco delle Meraviglie. Da oggi e fino a domenica sarà possibile divertirsi nell’area giochi allestita per i più piccoli. Già tanti i bambini che dal primo pomeriggio si sono tuffati dallo scivolo d’acqua più lungo d’Italia, per la prima volta a Frosinone. Tanti altri i giochi e le attrazioni presenti all’interno del parco per questa tre giorni.