Il nuovo sito FEM è online

È online il nuovo sito web della Fondazione Edmund Mach. Il portale ha un aspetto completamente nuovo e moderno, non solo dal punto di vista grafico, ma anche dell’organizzazione dei contenuti, con un’interfaccia di navigazione semplice ed interattiva, ottimizzata per essere facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo (computer, tablet, smartphone).

Nella home page la FEM emerge per le sue attività: istruzione e formazione, ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico e azienda agricola sperimentale.