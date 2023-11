Il novembre di Chivasso in Musica è dedicato al Romanticismo e a Vivaldi

Nel mese di novembre la rassegna Chivasso in Musica, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, proporrà due concerti, realizzati grazie al sostegno della Città di Chivasso per il tramite del bando MusicArt.

Giovedì 16 novembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore alla Blatta è in programma un concerto per organo e coro. La Corale Roberto Goitre, diretta da Corrado Margutti, proporrà il repertorio romantico europeo, con pagine di Brahms, Bruckner, Liszt, Mendelssohn e Rheinberger. La parte organistica vedrà alla consolle dell’organo a trasmissione pneumatica costruito da Carlo Vegezzi Bossi nel 1894 l’organista torinese Marco Limone, che eseguirà brani di Vincenzo Antonio Petrali, definito nel XIX secolo il principe degli organisti. Il concerto, al quale parteciperà il Rotary Club di Chivasso, sarà dedicato alla memoria dell’organista Massimo Nosetti del quale ricorre il decennale dalla scomparsa.

Mercoledì 22 novembre il concerto avrà luogo alle 21 nel Duomo di Santa Maria Assunta e sarà interamente dedicato ad Antonio Vivaldi. Accanto a celebri composizioni strumentali, saranno eseguite arie da opere del “Prete rosso”, nell’interpretazione della soprano Cristina Mosca. L’Ensemble Andromeda, diretto dal primo violino concertatore Francesco Bergamini, sarà formato dai violinisti Joanna Crosetto, Michele Alziati, Gabriele Cervia, dal violista Alessandro Curtoni, dal violoncellista Lamberto Curtoni, dal contrabbassista Roberto Stilo, dal tiorbista Francesco Olivero e, al clavicembalo, fornito dalla Bizzi Clavicembali, da Matteo Cotti. Il concerto, al quale prenderanno parte i due Clubs Lions chivassesi, Host e Duomo, sarà dedicato alla memoria di Monsignor Pietro Bertotti nel decennale della scomparsa.

L’ingresso sarà consentito al pubblico a partire dalle 20,30 con libera offerta. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito Internet www.associazionecontatto.it, scrivere a info@associazionecontatto.it o chiamare il numero telefonico 011-20755.80.