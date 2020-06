Il Newcastle bussa in casa Lazio con un’offerta da capogiro per Immobile: 135 milioni possono bastare?

Avete sentito bene. Ciò che si sente dire in questi giorni ha del clamoroso. Riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, alla Lazio e a Ciro Immobile sarebbe stata recapitata un’offerta da capogiro. La proposta arriverebbe dalla Premier League e più precisamente dal Newcastle: la nuova proprietà araba del club sarebbe infatti pronta a mettere sul piatto 135 milioni lordi per acquistare l’attaccante biancoceleste. Il club inglese della nuova proprietà araba darebbe 55 milioni alla Lazio e 8 netti all’attaccante per cinque stagioni.