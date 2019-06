Il neoeletto sindaco di Potenza presenta la nuova giunta

Mario Guarente, nuovo sindaco di Potenza in quota Lega, ha annunciato i nomi della sua squadra. Domani la conferenza stampa di presentazione.

Mercoledì 26 giugno, alle ore 9:30 nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, il nuovo sindaco di Potenza Mario Guarente ha convocato la conferenza stampa di presentazione della sua Giunta. I nomi degli assessori, però, sono già stati annunciati. La squadra di governo comunale del nuovo sindaco potentino è composta da: Stefania D’Ottavio (Lega), Assessore alle Attività Produttive, Centro Storico e Cutlura; Patrizia Guma (Lega), Assessore allo Sport; Marika Padula (Idea), Assessore alle Pari Opportunità; Alessandra Sagarese (Civica), Assessore all’istruzione e all’Università; Alessandro Galella (Fdi), Assessore all’ambiente e al Turismo; Giuseppe Giuzio (Fdi), Assessore al Bilancio e alla Programmazione; Giuseppe Pernice (Idea), Assessore alla Viabilità; Fernando Picerno (Fi), Assessore alle Politiche Sociali e Casa; Antonio Vigilante (Lista Civica), assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica e Infrastrutture, oltre che papabile Vicesindaco.

Il neoeletto sindaco di Potenza ha deciso di tenere per sé la delega ai Trasporti, questione molto delicata. La scelta del primo cittadino di curare personalmente il trasporto pubblico è stata applaudita dalla segreteria regionale della Fit-Cisl, la Federazione Italiana Trasporti che aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. “Abbiamo appreso con piacere che il sindaco di Potenza, Mario Guarente ha deciso di occuparsi personalmente del trasporto pubblico della città, tenendo per sé questa delega molto delicata”, scrivono in un comunicato. “Questa azione di responsabilità delinea il bene che lo stesso nutre verso la città di Potenza e siamo certi che un nuovo capitolo inizierà per un settore da molto tempo lasciato nel totale abbandono. Il nostro augurio va a tutta la nuova giunta. Siamo fiduciosi che saprà dare un nuovo volto alla città, che ha sofferto la mancanza di dialogo nei settori ambientali e del trasporto pubblico locale”.