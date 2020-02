Venditore ambulante arrestato per frode in commercio.

Oggi i carabinieri del nucleo antisofisticazione di Campobasso hanno trovato all’incirca 400 litri di olio sofisticato all’interno di un ristorante situato nella costa molisana. Più in particolare si tratta di prodotto di semi miscelato con sostanze come clorofilla e betacarotene. L’impasto era venduto dal ristorante e spacciato come “olio extravegine d’oliva locale” a 3,50 euro a litro.