Il Napoli torna a vincere all’ ultimo respiro contro il Sassuolo per 2-1: prima vittoria per Gattuso

Il Napoli batte il Sassuolo 2-1 con un gol allo scadere e centra la sua prima vittoria dell’era Gattuso. Il primo tempo inizia subito con un brivido per il Napoli. Locatelli di testa centra la porta, ma Mario Rui salva un gol già fatto con un colpo di testa sulla linea. Le vere occasioni sono tutte del Sassuolo, che centra anche il vantaggio grazie ad un gol di Traore che infila il pallone in rete con un guizzo sul secondo palo.

Nei primi minuti del secondo tempo il Napoli, risvegliato dalla pausa, diventa pericoloso. Insigne sfiora quasi il gol al 47′, ma Pegolo glielo nega salvando la porta in extremis con il piede. Il pareggio dei partenopei arriva poco dopo, al 57′, grazie a un destro imprendibile di Allan. Al 77′ il Napoli spreca l’occasione per andare in vantaggio colpendo una traversa con Zielinski e non riuscendo a trovare la porta nella carambola successiva. All’81’, invece, un fuorigioco millimetrico nega la gioia del gol a Callejon. La prima vittoria di Gattuso arriva negli ultimi secondi di gioco: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla entra in rete con un autogol di Obiang.