Il Metaverso Non è Reale Ma Resta Interessante Per Gli Amanti Delle Criptovalute

Prima di tuffarci nelle cose carnose, affrontiamo prima questa affermazione. Naturalmente, “il metaverso non è reale” è chiaramente un gioco di parole. Il metaverso esiste nello spazio digitale, non nello spazio fisico. È in continua evoluzione e, con poche righe di codice dannoso, può scomparire per minuti o giorni.

Ma non è nemmeno reale in un altro senso.

Sebbene sia un ottimo foraggio per comunicati stampa e round di investimento, il metaverso così com’è oggi non è ancora utile per i miliardi di utenti che ci viene detto si uniranno a esso. È semplicemente troppo presto per dire come si svilupperà davvero. Come discuteremo qui, ci sono molti fattori in competizione in gioco.

Un ultimo punto da menzionare prima di immergerci è che escludo Roblox, Fortnight e altri sistemi di gioco dalla vera considerazione del metaverso, poiché la maggior parte di queste piattaforme sono di proprietà centrale e hanno spesso resistito alla chiamata Web3.

Sono sicuramente più robusti e popolati della maggior parte delle cosiddette piattaforme metaverse, ma credo che siano solo videogiochi avanzati e siano antitetici ai sistemi aperti decentralizzati.

Il metaverso di cui sto parlando è un’esperienza di realtà alternativa immersiva o aumentata che si basa principalmente su uno stack tecnologico blockchain.

Per questo chi è appassionato di criptovalute potrà trarre vantaggio da questo nuovo mondo. Chi non ha ancora delle criptovalute le può ottenere attraverso piattaforme affidabili come Bitcoin prime. In questo modo quando il metaverso sarà attivo sarai già inserito nel mondo delle criptovalute e blockchain.

Prima di tutto, quali sono i principi di un metaverse Web3?

È persistente e decentralizzato. Nessuna entità può disattivare la blockchain. Gli utenti possono accedere al proprio tempo e idealmente da un dispositivo della piattaforma di loro scelta.

Ha un livello di identità/patrimonio auto-sovrano.

Con chi ci mostriamo e ciò che portiamo dentro è nostro. I dati sono di proprietà dell’utente.

C’è allineamento della comunità. I partecipanti sono liberi di costruire, creare e connettersi tra loro, nonché di monetizzare i propri sforzi e le proprie risorse.

Le meccaniche di guadagno/spesa non sono un circuito chiuso. Le risorse esterne possono essere scambiate con token economici nel mondo e i token guadagnati possono essere riconvertiti in token spendibili.

Il metaverso è il passo successivo nell’evoluzione della tecnologia di rete (umana).

Proprio come la legge di Moore prevedeva l’evoluzione tecnologica che ha migliorato il modo in cui i computer funzionano e si connettono tra loro, abbiamo assistito all’evoluzione parallela di come gli esseri umani fanno lo stesso.

Il progresso tecnologico ci ha permesso di connetterci in modo sincrono a un insieme più ampio e diversificato di persone, con la caduta delle barriere geografiche, della somiglianza demografica e delle differenze nei nostri sistemi culturali.

Matthew Ball ha recentemente scritto sulla rivista Time che stiamo entrando nella quarta grande era dell’informatica. Secondo Ball, queste epoche sono:

Mainframe (anni ’50-’70)

Personal computer (anni ’70-oggi)

Mobile e cloud (metà anni 2000 – oggi)

Metaverso (anni 2020 – ?)

Ma, ancora una volta, dobbiamo resistere al clamore che i fondatori, i venture capitalist, i marchi e altri stanno sposando ed essere realistici sullo stato di ciò che è effettivamente possibile oggi, tenendo d’occhio ciò che sarà domani.

Chiunque abbia trascorso molto tempo in CyberTown o SecondLife sa come l’aspirazione a ciò che può essere un mondo virtuale non sempre corrisponde alla realtà di come è effettivamente.

Tuttavia, se crediamo alle statistiche (alcuni prevedono che la capitalizzazione di mercato del metaverso raggiunga quasi $ 1 trilione entro il 2030) e alla premessa che il metaverso sia la prossima ondata di innovazione tecnologica, allora i marchi Web2 e i costruttori Web3 devono essere preparati a saltare in aria e inizia a elaborare strategie.