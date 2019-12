‘In dubbio Incirlik e Kurecik se ci puniscono per missili russi’

Nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero imporre sanzioni alla Turchia per l’acquisto del sistema missilistico russo di difesa aerea S-400, il governo di Ankara potrebbe rimettere in discussione lo status delle basi militari americane strategiche di Incirlik e Kurecik, nel sud del Paese nei pressi del confine con la Siria. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco.