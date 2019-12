Il giudizio della Ventura su Diletta Leotta: ” vestita così perde di autorevolezza”

La conduttrice del Gran galà del calcio 2019 (AIC), Leotta, aveva recentemente commesso un errore, nel commentare le immagini dei festeggiamenti della curva di tifosi bianco-celeste, in occasione di una partita Lazio- Juventus, conclusasi con il risultato del 3-1. “I tifosi stanno cantando ‘I Giardini di Marzo’ di Venditti!”, aveva erroneamente dichiarato la Leotta, commentando così il finale della partita, con un errore che in molti continuano a non perdonarle. Diletta aveva sbagliato a scambiare Antonello Venditti per Lucio Battisti, che è il vero interprete della canzone I giardini di marzo. E sui social, molti utenti hanno ad oggi commentato la non conoscenza mostrata dalla Leotta in campo musicale. “È pronta per Sanremo”, aveva sentenziato la Ferrari sulla Leotta, sotto un tweet condiviso da un utente. Intanto, oltre alla Ferrari, anche Simona Ventura avrebbe a quanto pare qualche riserva sul volto Sky.

In un intervento rilasciato in qualità di ospite a Tv Talk, l’ex moglie di Stefano Bettarini -che proprio come Diletta Leotta può dirsi un’appassionata di calcio- ha voluto dire la sua sul conto della biondissima conduttrice sportiva.

“Se io fossi andata sui campi di calcio vestita in un certo modo… Tenevo una cosa consona a quello che stavo dicendo, altrimenti perdevo di autorevolezza”. Poi, si passa al paragone con le conduttrici di oggi: “Io sono stata fortunata rispetto alle ragazze di oggi, perché ho fatto la gavetta. Ho avuto un gradino alla volta per fare queste esperienze. Queste ragazze, buon per loro, però non fanno nessun tipo di gavetta e hanno più difficoltà, ed è più facile che possano cadere nel tranello dell’inesperienza e della non conoscenza”.