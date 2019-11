Il gioco da tavolo come metodo di apprendimento, un incontro alla Ludoteca di Udine

Secondo l’esperto di giochi da tavolo Andrea Ligabue, l’insegnamento veicolato dal gioco ha effetti positivi anche sulla vita extra-scolastica dello studente.

Giovedì 21 novembre 2019 alle 16.30 la Ludoteca comunale di Udine ospita l’evento “Gioco da tavolo, veicolo di competenze in ambito scolastico ed educativo”. Il ludologo Andrea Ligabue parla dell’attività ludica come strumento privilegiato per una didattica basata sulle competenze etiche, socio-emotive e cognitive, con ricadute positive anche sul contesto familiare e in generale extra-scolastico.

Esperto di giochi da tavolo, direttore artistico di ‘Play – Festival del Gioco di Modena’ (una delle maggiori fiere ludiche in Italia), Andrea Ligabue si occupa in maniera innovativa di didattica ludica fin dal 2010; è fondatore di Play Res e del Gruppo di Promozione per la ricerca sul Gioco In Unimore e docente a contratto nel corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Attualmente è consulente del Centro Studi Erickson per la Didattica Ludica.

L’incontro è rivolto principalmente a docenti, educatori, genitori e studenti, ma è aperto a tutti gli interessati.

Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di partecipazione. La partecipazione è gratuita. Questo evento è organizzato dalla Ludoteca comunale in collaborazione con l'Archivio Italiano dei Giochi.

