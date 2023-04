Domani alle ore 11.30 in Confcommercio, Piazza G. G. Belli 2 Roma

Il Consiglio Generale di Confcommercio, in rappresentanza delle oltre 700mila imprese associate, dei territori e delle federazioni del sistema confederale e alla presenza del Presidente Carlo Sangalli, incontrerà domani il Viceministro all’Economia Maurizio Leo.

Al centro dell’incontro, la riforma fiscale e il disegno di legge delega in materia recentemente approvato dal Governo.

L’appuntamento per la stampa è per domani, alle ore 11.30, in Confcommercio, Piazza G. G. Belli 2 a Roma.