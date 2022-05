Il Consiglio comunale si riunirà il 30 maggio 2022 per l’esame del rendiconto 2021

La Conferenza dei Capigruppo si è riunita oggi con la presidente Enza Amato e la partecipazione dell’assessora delegata ai rapporti con il Consiglio Teresa Armato e ha stabilito che la prossima seduta del Consiglio comunale si svolgerà lunedì 30 maggio ore 9.00 (con l’appello entro le ore 10.00).

La seduta si svolgerà in via Verdi.

Nell’ordine dei lavori della seduta saranno inseriti i seguenti argomenti: la delibera di proposta al Consiglio n. 119 del 21.4.2022 (proponente sindaco Manfredi) assunta con poteri del Consiglio per la variazione di entrata e spesa nel bilancio di previsione 2021/2023, esercizio provvisorio 2022, per la copertura delle spese per l’organizzazione delle consultazioni referendarie; la delibera di proposta al Consiglio n. 141 del 29.4.2022 (proponente assessore Baretta) per l’approvazione del rendiconto della gestione finanziaria 2021 e misure per il recupero del disavanzo di amministrazione. Nell’ordine dei lavori della seduta saranno poi inseriti numerosi ordini del giorno e mozioni a firma di diversi gruppi e/o consiglieri.