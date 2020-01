Il Comune di Milano cerca 210 nuovi impiegati

Restano altri quattro giorni per presentare la candidatura come impiegato, maestra della scuola materna o addetto all’informazione.

Ultimi quattro giorni per cogliere le opportunità di impiego e lavoro offerte del Comune di Milano. Scadrà infatti lunedì 20 gennaio alle ore 12 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per la selezione di 210 nuove risorse da inserire nell’organico dell’Ente al fine migliorare la qualità dei servizi erogati.

Nelle specifico delle 210 posizioni ricercate, 173 riguardano profili da impiegata o impiegato (categoria B3) da inserire nei vari settori del Comune per far fronte alle mutate esigenze dell’Ente e al rinnovamento generazionale che sta interessando tutta la Pubblica Amministrazione; 32 riguardano educatori e educatrici della scuola materne e 5 posizioni riguardano la selezione di personale addetto all’accoglienza e all’informazione per i cittadini presso le diverse sedi comunali.

Tutte le informazioni e la modulistica per accedere ai bandi per la selezione delle tre diverse tipologie di figure professionali sono pubblicate sul sito del Comune di Milano. In alternativa è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica ru.selezioni@comune.milano.it.

L’attuale ricerca di personale implementa il percorso virtuoso attuato dell’Amministrazione in questi anni che ha consentito di procedere a oltre 1.000 nuove assunzioni, dall’inizio del mandato, al fine di condurre la macchina comunale verso un percorso di crescita volto a migliorare la qualità dei servizi e del personale a disposizione dei cittadini e del tessuto produttivo della città.