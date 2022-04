Il Comune di Genova aderisce al programma del Consiglio d’Europa ELoGE-European label of governance excellence, il “Marchio europeo di eccellenza nella governance” per la diffusione dei 12 principi europei di buona governance democratica. Lo ha deciso la giunta comunale su proposta del vicesindaco e assessore ai servizi civici Massimo Nicolò.

«Siamo soddisfatti che la nostra amministrazione sia tra quelle individuate, a livello nazionale dall’Aiccre-Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle regioni d’Europa, per aderire a un programma che persegue obiettivi buona governance democratica negli enti locali, la partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica, l’efficienza e l’efficacia nel sistema di governo, il rafforzamento del principio di sussidiarietà, la sostenibilità e la visione di lungo termine – commenta il vicesindaco Nicolò – Come si specifica nel Programma ELoGE Italia 2022, l’adesione è uno strumento di autovalutazione: che Genova sia stata individuata come amministrazione meritevole di sviluppare i 12 principi europei di buona governance è un ottimo punto di partenza e motivo di orgoglio a rafforzare il proprio ruolo nei confronti dei cittadini».

I 12 Principi europei di Buona Governance democratica sono: partecipazione civica, rappresentanza, corretto svolgimento delle elezioni; ricettività; efficienza ed efficacia; apertura e trasparenza; stato di diritto; comportamento etico; competenza e capacità; innovazione e apertura al cambiamento; sostenibilità e visione a lungo termine; solidità nella gestione finanziaria; diritti umani, diversità culturale e coesione sociale; responsabilità.

L’adesione al programma ELoGE prevede anche la partecipazione a un percorso di formazione e informazione per la diffusione dei 12 Principi, calibrato con l’amministrazione comunale e curato da personale di Aiccre e da ricercatori di Isig- Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia.