Il Compleanno del Dinosauro Antonio: Tre Eventi per il Trentennale

Il Compleanno del Dinosauro Antonio: Tre Eventi per Celebrare il Trentennale della Scoperta

La Scoperta del Dinosauro Antonio

Nel 1994, Tiziana Brazzatti fece una scoperta che rese famoso il Carso di Trieste in tutta Europa: il dinosauro Antonio, rinvenuto nel sito paleontologico del Villaggio del Pescatore.

Tre Eventi per Festeggiare

La Biblioteca “Stelio Mattioni” di Borgo San Sergio e il Museo Civico di Storia Naturale celebrano il “compleannosauro” di Antonio con tre eventi speciali.

Laboratorio Scientifico e Conferenza

Mercoledì 24 aprile, presso la Biblioteca “Stelio Mattioni”, si terrà un laboratorio scientifico per le scuole primarie al mattino e una conferenza aperta al pubblico con Tiziana Brazzatti al pomeriggio.

Visita Guidata al Museo Civico

Giovedì 25 aprile, è prevista una visita guidata alle sale dei dinosauri del Museo Civico di Storia Naturale. I partecipanti alla conferenza del 24 aprile avranno l’ingresso gratuito al museo.

Partecipazione e Prenotazioni

Gli eventi in biblioteca sono gratuiti ma la prenotazione è obbligatoria per garantire la partecipazione. Per informazioni e prenotazioni: tel. 040 6759350, e-mail: bibmattioni@comune.trieste.it.

Celebrare l’Anniversario e Promuovere la Conoscenza

L’importante anniversario della scoperta del Dinosauro Antonio è un’occasione per promuovere la conoscenza dei dinosauri e del patrimonio paleontologico del territorio.