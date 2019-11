Il Circo a Udine, futuristico e senza animali tra musica e acrobazie

Artisti sbalorditivi e performance mozzafiato che si ispirano al capolavoro cinematografico di Steven Spielberg “Ready Player One”: TILT sarà a Udine dal 5 al 7 dicembre.

Ultimi giorni di attesa per poter assistere finalmente allo spettacolo TILT, presentato da Le Cirque World’s Top Performers e che andrà in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 5 e 6 dicembre alle ore 21, e il 7 dicembre alle ore 16,30 e 21. Vedere all’opera questi 24 formidabili artisti durante le prove è già sorprendente. Energia, entusiasmo, talento sono l’essenza di un cast di circo contemporaneo unico al mondo, un collettivo capace di spingersi ai limiti e forse anche oltre. Sono stati accuratamente selezionati per questo atteso ed inedito family show, provengono tutti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque.

La direzione artistica è firmata da un’altra star mondiale, Anatoliy Zalevskyy, che sarà anch’egli in scena per esibirsi nel suo celebre “White Act“. Maestro senza eguali nella disciplina acrobatica a corpo libero è stato applaudito in tutto il mondo con il Cirque du Soleil. Tra i tanti premi ricevuti c’è anche il prestigioso Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Per il pubblico sarà un’esperienza nuova, da vivere tutta d’un fiato e a teatro, per 90 minuti, senza interruzioni e senza usare animali.

Il capolavoro cinematografico di Steven Spielberg, “Ready Player One”, ha offerto lo spunto per progettare e realizzare TILT, uno show di circo contemporaneo senza precedenti, nel quale due mondi si contrappongono, quello reale che ci appartiene e quello virtuale, in cui tutto è perfetto, ma lontano dalla realtà. Sarà uno spettacolo straordinario ricco anche di musica, danza e teatro. Un’occasione per ritrovarsi in famiglia e con gli amici durante le prossime festività del Natale. Dopo lo strepitoso successo del primo spettacolo ALIS di Le Cirque Wolrd’s Top Performers, con oltre 175.000 spettatori, il nuovo show TILT promette meraviglie e performance incredibili. L’emozione continua. Info e prevendite TILTICKET.IT