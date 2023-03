Le attività del Contest legato all’iniziativa Il Censimento permanente sui banchi di scuola sono partite. Il 28 febbraio 2023 si sono svolte le Censigare, la competizione nazionale che vede gli Ambassador di tutta Italia sfidarsi attraverso la statistica.

Dopo le attività formative, bambini e ragazzi si sono messi alla prova, verificando le competenze acquisite, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla statistica ufficiale. La gara ha coinvolto 188 classi di scuola primaria (70) e di scuola secondaria di primo grado (118).

Di seguito, le graduatorie:

A parità di punteggio, è considerato il tempo impiegato nello svolgimento del test, composto da 30 domande a scelta multipla: 15 di carattere generale sui Censimenti, 5 sull’importanza della statistica e 10 sui dati censuari.

Il bonus acquisito è speso nella fase successiva del Contest, quella che prevede la realizzazione di un Progetto Creativo, sul tema “Censimento e territorio”: un racconto per le scuole primarie e una istantanea per le scuole secondarie di primo grado. La scadenza per la consegna è il 31 marzo 2023.

L’adesione all’iniziativa è gratuita. Tutti i materiali propedeutici allo svolgimento del Contest sono disponibili online. Per saperne di più, visita il sito de Il Censimento permanente sui banchi di scuola e guarda i due webinar dedicati:

Per informazioni, scrivi a censimento.scuola@istat.it

Seguici sui canali social