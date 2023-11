Il Censimento permanente sui banchi di scuola: i moduli formativi

Il Censimento permanente sui banchi di scuola prevede per le classi partecipanti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado un percorso formativo, propedeutico allo svolgimento del Contest, messo a disposizione in questa sezione del nostro sito.

Il materiale, progettato e realizzato dall’Istat appositamente per questa iniziativa, è composto da quattro Moduli, differenziati per contenuto e per ordine scolastico.

Modulo 1 | Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado

Modulo 2 | Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado

Modulo 3 | Scuola primaria – Modulo 3 | Scuola secondaria di primo grado

Modulo 4 | Scuola primaria – Modulo 4 | Scuola secondaria di primo grado

La guida al percorso formativo fornisce indicazioni per lo svolgimento delle attività in programma.

Se la tua classe non è ancora registrata all’iniziativa, la scadenza per le iscrizioni è il 18 dicembre 2023. Guarda il video tutorial e compila il form predisposto.

Per saperne di più, visita le pagine di questo sito dedicate all’iniziativa e alla nuova edizione.

Per informazioni, scrivi a: censimento.scuola@istat.it.

Scopri attraverso i due video come partecipare e quali sono i contenuti dei Moduli formativi

