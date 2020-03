Il campione di motociclismo Valentino Rossi dona fondi a Marche Nord.

L’associazione imprenditori- cittadini dona fondi per mascherine.

Lo rende noto l’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera. La raccolta è stata lanciata dall’associazione ‘Insieme per Marche nord’ fondata da imprenditori e privati cittadini. Tra i promotori Banca di Pesaro, Biesse spa, Scavolini spa, Papalini spa, Renco spa, Tecnoplast srl. Grazie alla sottoscrizione, dice il direttore Generale dell’Ao Maria Capalbo “sono arrivati i primi respiratori, fondamentali per attrezzare e implementare le terapie intensive”. Per chi volesse contribuire, le coordinate bancarie su cui poter fare il versamento sono: INSIEME PER MARCHE NORD Banca di Pesaro IBAN IT45P0882613300000000109407.