Il belgio ridicolizza il San Marino: finisce 9-0

Belgio a valanga contro la piccola San Marino. La nazionale dei Diavoli Rossi ha centrato la qualificazione a Euro 2020 asfaltando con un nettissimo 9-0 la selezione di Franco Varrella: protagonista assoluto dell’incontro è stato Romelu Lukaku, che con una doppietta diventa sempre più il miglior marcatore della storia belga.

IL MATCH

Per quanto riguarda la partita, non c’è stata storia. Il Belgio, avanti per 6-0 già nel primo tempo, ha chiuso la pratica già dopo solo 35′ di gioco. Ad aprire le marcature ci ha pensato Lukaku appunto, poi Chadli e l’autogol di Brolli. Il 4-0 è un capolavoro dell’attaccante dell’Inter, bravo a spazzare via la marcatura del suo avversario con un doppio passo per poi concludere la sua azione personale con un destro a giro dal limite. La squadra di Martinez ha poi dilagato nella ripresa, arrivando a segnare in totale nove gol. La punta dell’Inter, che prima del match era fermo a 49 gol segnati con il Belgio, ha raggiunto quota 51 reti.