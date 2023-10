IL 31 OTTOBRE LA FESTA DI HALLOWEEN NEL BORGHI DI VARANO E MONTESICURO

Il 31 ottobre la piazzetta del borgo di Varano sarà il palcoscenico per la festa più spaventosa dell’anno con l’appuntamento HOLLOWEEN nel BORGO!

Si inizia dalle 16,30 con i bambini che gireranno per le vie del paese con la giocosa richiesta “dolcetto o scherzetto”,

per poi continuare con uno spettacolo di teatro, danza e giocoleria e alle 18,30 ci sarà l’incontro con i personaggi della celebre saga di Harry Potter.

Ad allietare il pomeriggio non mancheranno caldarroste, vin brulé, zucchero filato, croccante e molto altro ancora.

servizio bus navetta gratuito dalle ore 16:00 con partenza dal parcheggio dello stadio del Conero fino alla piazzetta di Varano. Tutti gli eventi sono gratuiti, inoltre è previsto un

A Montesicuro la terza edizione della Festa di Halloween, patrocinata dal Comune di Ancona.

Tutto avrà inizio alle ore 18.00 con un aperitivo a tema di benvenuto al bar del borgo, dove si potrà trovare “La Bara originale dal film DRACULA” di FRANCIS FORD COPPOLA. Le vie del borgo saranno animate da spaventapasseri, streghe, vicoli allestiti a tema, tutto rigorosamente realizzato artigianalmente

Halloween a Montesicuro prende ispirazione dal Messico “El Dia de los Muertos” una celebrazione dedicata ai defunti che ha un forte significato spirituale.

Questa celebrazione ha profonde radici culturali e religiose, combina l’influenza indigena messicana con elementi cattolici, creando un’esperienza unica e significativa. Si narra che in questo giorno i nostri cari omaggiandoli con fiori, colori e dolci tornino per farci visita.

Le sorprese animate saranno curate a titolo di volontariato dagli Rtisti dell’Associazione La Luna Dance Center.