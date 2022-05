Per consentire l’esecuzione di lavori di posa di una trivella su un’area privata in via Sant’Anselmo, tramite un’ordinanza è stato istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nella via, all’altezza dei civici n. 10 e n. 12, in vigore dalle 6 alle 9,30 di lunedì 30 maggio.

27 maggio 2022 – 16:41

FM