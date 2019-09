Il 16 settembre a Norcia un concerto sotto la quercia secolare

La Two for tree and Orchestra terrà un concerto gratuito sotto la secolare quercia di Nottoria. Servizio navetta da Norcia al luogo del concerto.

Si terrà all’ombra della secolare quercia di Nottoria, il 16 settembre a Norcia, a tenere a battesimo Two for tree and Orchestra, il nuovo progetto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, in anteprima assoluta a ingresso gratuito per la Sagra musicale umbra 2019. Un “concerto bucolico” – sottolineano gli organizzatori – che nasce “dall’incontro tra uomo e natura e rimette il suono in dialogo col respiro del vento e il fruscio delle foglie”. L’appuntamento è promosso con il patrocinio e la collaborazione di Alberi Maestri aps, associazione per la tutela degli alberi, che promuove la salvaguardia dell’ambiente e in particolare la cura e la tutela del patrimonio arboreo. Un patrimonio rappresentato dal grande albero alle porte di Norcia. Ingresso gratuito, è necessaria la prenotazione. La nuova Orchestra da Camera di Perugia nasce dalla pluriennale esperienza di giovani musicisti umbri nella diffusione della cultura musicale, soprattutto in relazione alle produzioni musicali rivolte ai giovani delle scuole. La collaborazione fra strumentisti attivata all’interno del progetto «Musica per crescere», della Fondazione Perugia Musica Classica, ha portato alla volontà di creare un complesso di archi e fiati in grado di estendere l’impegno nella diffusione musicale in sede concertistica, e di mettere al servizio degli enti di produzione musicale umbri e italiani una nuova formazione che può contare su professionalità consolidate dalla collaborazione con alcune delle migliori orchestre nazionali (Accademia di Santa Cecilia, Orchestra del Teatro alla Scala, Orchestra della Toscana, Camerata Strumentale “Città di Prato”, etc.) e da una attività solistica di alto profilo.

Vista la delicatezza ambientale del luogo, non si potrà raggiungere la sede del concerto in automobile, ma si dovrà parcheggiare lungo le mura di Norcia e da lì – con un transfert gratuito messo a disposizione dalla Fondazione Perugia Musica Classica onlus – si potrà arrivare a Nottoria (il servizio sarà disponibile, su prenotazione, dalle 15.30 fino all’inizio del concerto). Si raccomanda di indossare abbigliamento comodo, e di portare con sé coperte e cuscini per sedersi (e un cappello per proteggersi dal sole). In caso di maltempo, il concerto si terrà nel Palazzo delle Esposizioni di Norcia, in centro, nei pressi di piazza San Benedetto.