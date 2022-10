Identificato l’uomo il cui cadavere è stato trovato stamane in mare davanti a Metaponto

Sabato 22 ottobre 2022 – E’ stato identificato l’uomo rinvenuto cadavere stamane nel mare antistante la spiaggia di Metaponto, a circa 500 metri dalla riva. Si tratta – afferma sul suo Blog Filippo Mele – di un 59enne residente in un comune della provincia di Taranto.

L’identificazione è avvenuta tramite i documenti che sono stati trovati addosso alla persona senza vita.

Sulla salma, che si trova attualmente nell’obitorio del cimitero di Pisticci, sarà effettuata, con tutta probabilità, l’autopsia. La decisione sarà assunta dal magistrato incaricato del caso, Maria Christina De Tommasi, al fine di accertare le cause del decesso. Il medico legale, altresì, stabilirà anche il periodo temporale di permanenza in mare del corpo anche se non sembrerebbe, alla prima ispezione, di lunga durata.

La scomparsa dell’uomo era stata segnalata da alcuni amici che non riuscivano a rintracciarlo da circa 2 giorni.

Fonte: Filippo Mele Blog