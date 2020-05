Ibra- la rivelazione di Mihajlovic sul futuro dello svedese

Una svolta netta per i tifosi rossoneri che avevano ancora qualche speranza. L’attaccante svedese, arrivato a gennaio a Milano, era tornato in Svezia durante la quarantena per proseguire gli allenamenti con l’Hammarby, squadra di cui detiene alcune quote. La dirigenza milanista con a capo Gazidis e Singer aveva fatto sapere – tramite il licenziamento di Boban e la querelle con Maldini – che lo svedese, per età e stipendio, non rientrava nei futuri piani rossoneri. Da quel momento in poi, Ibrahimovic era tornato al centro del mercato, con il Bologna di Sinisa Mihajlovic a fargli una corte serrata. L’allenatore serbo, intervistato durante la trasmissione televisiva Vece Sa Ivanom Ivanovicem, ha rivelato quale sarà il futuro di Zlatan.

“Ibrahimovic mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà in estate. Non rimarrà a giocare a Milano. La domanda è se verrà da noi o andrà in Svezia”