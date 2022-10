I Videogame più popolari in Italia

Ormai i videogames sono diventati parte della vita di molti. Ci si gioca, se ne parla, e ci si scrive al riguardo. Non sono più solo un passatempo, ma sono anche fonte di guadagno e di ispirazione, e spesso si collegano a film, libri e musica. E non solo! Ormai anche fatti storici sono usati come ambientazione di nuovi videogiochi, collegando la cultura storica all’intratttenimento multimediale. Molti giovani infatti imparano ad amare la storia proprio rivivendo battaglie e avventure del passato tramite lo schermo. Potrebbe non essere convenzionale, ma è senza dubbio utile per sviluppare i propri interessi e le proprie capacità di analisi. In questo articolo vedremo quali sono i più amati videogame in Italia, e quali altri tipi di giochi possono essere trovati online.

Chi sono i giocatori?

In Italia 15.5 milioni di persone hanno giocato ai videogiochi nel loro tempo libero, nel 2021. Non sono poche! La statistica dice che la popolazione italiana tra i sei ed i 64 anni, gioca spesso ai videogiochi, con una media settimanale di 8.7 ore. Accidenti! Ovviamente, non si parla solo di videogiochi, quando si parla di gioco online. Infatti, online si può giocare ai giochi più svariati, quali quiz, parole crociate, enigmistica, giochi di abilità, scacchi, giochi strategia e molti altri! Addirittura si comincia a trasformare in videogiochi giochi da tavolo storici quli Risiko e Monopoli, e molto altro ancora! Ce n’è veramente per tutti i gusti!

Molti infatti prediligono giochi diversi, in quanto non siamo tutti uguali, e spesso gli interessi della gente sono vari, e diversi tra loro. Ecco perché alcuni prediligono i casinò online! E come biasimarli? Grazie a delle fantastiche piattaforme create con cura, è possibile provare il brivido del gioco comodamente dalla propria dimora. Finalmente ci si può affidare a delle piattaforme fidate, dove il giocatore è al centro e dove può scegliere tra vari giochi, guide, recensioni e liste che lo terranno sempre aggiornato!

Le novità nel campo dei videogame

La tecnologia sta facendo passi da gigante per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Tra VR, realtà aumentata, giochi online e molte altre varianti adatte a tutti, stiamo assistendo ad una crescita verticale del gioco. I videogame infatti non solo ci aiutano a rilassarci dopo una lunga giornata di lavoro, ma permettono a molti di creare un guadagno, e di conoscere persone nuove tramite interessi comuni e giocate online. C’è molto di più, nel mondo dei videogiochi, di quel che può sembrare.

Ma quali sono allora i giochi preferiti dagli italiani? Sulla rete si sente parlare di titoli come GTA,

Pokemon GO, Fifa e ovviamente il famoso Fortnite. Nonostante questi siano i primi in classifica, non dimentichiamoci di altri grandi classici come Fallout, e Clash of Clans. Si può vedere infatti che gli interessi dei giocatori italiani spaziano dai giochi automobilistici, sportivi o di avventura. Presto, siamo sicuri che arriveranno nuove eccitanti avventure tutte da giocare, probabilmente collegate a famosi film franchise!

Chissà che altri fantastici giochi ci riserverà il futuro? Per ora continuiamo a divertici con i nostri giochi preferiti, ed a rivisare perle antiche come Super Mario e Tekken.