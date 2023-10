I vantaggi di vivere in una camera singola: privacy e tranquillità

Scegliere di prendere in affitto una camera singola a Torino per studenti (se il budget lo permette) può rivelarsi una decisione intelligente. Infatti, spesso si scelgono stanze doppie o addirittura triple per risparmiare sulle spese mensili relative all’affitto, ma questo può rendere più complicata l’esperienza universitaria, poiché si deve trovare il modo di far combaciare i propri ritmi quotidiani e le proprie necessità con quelli di altre persone.

Quanto costa una stanza singola?

Una stanza singola è in genere più costosa di quella doppia e quella tripla. Infatti, i prezzi medi si aggirano attorno ai 500/600 euro, contro i 300/400 euro che sono necessari per una soluzione condivisa con altre persone. Ad esempio, una camera singola a Torino per studenti con il parcheggio o lo spazio per la bici può richiedere un pagamento mensile di 590 euro circa. Ovviamente, il prezzo dipende anche dal quartiere dove si trova la casa e dalla vicinanza con alcuni punti di interesse. Ad ogni modo, è possibile consultare portali appositi, come ad esempio https://www.dovevivo.it/it/affitto-stanza-torino/, per farsi un’idea più precisa.

Perché scegliere una stanza singola?

Affittare una camera singola a Torino per studenti apporta due vantaggi principali, ovvero la privacy e la tranquillità. Non condividere la stanza con altri significa poter vivere la propria quotidianità come si vuole, senza preoccuparsi di vedere la tv all’orario che si preferisce, oppure tenere la luce accesa per studiare di notte. Allo stesso tempo, la camera singola permette di non doversi scontrare con altri coinquilini eccessivamente rumorosi o semplicemente con abitudini diverse, che potrebbero influenzare negativamente la concentrazione durante le ore di studio. Una stanza singola, inoltre, permette di invitare a dormire anche amici e parenti senza preoccuparsi di infastidire terze persone.

Come scegliere una stanza singola?

Per scegliere una camera singola a Torino per studenti e poter godere di tutti i vantaggi è preferibile seguire qualche consiglio. Di seguito in principali.

1. La stanza deve essere “autosufficiente”

Questo significa che la camera deve essere in grado di rispondere a tutte le esigenze, sia di riposo che di studio. Pertanto, se non si vogliono spendere ulteriori soldi per gli arredi, bisogna accertarci che nella stanza ci sia tutto il necessario, dal letto alla scrivania.

2. Gli spazi comuni devono essere funzionali e ben tenuti

Affittare una stanza non significa viverci dentro 24 ore su 24, anzi. Si passa molto tempo anche negli ambienti comuni, come la cucina oppure il bagno. Per questo motivo, bisogna verificare che gli altri spazi siano accoglienti, con arredi recenti ed elettrodomestici ben funzionanti, per soddisfare le esigenze quotidiane.

3. Si deve vivere in armonia con i coinquilini

Anche se si dorme in una stanza singola, il resto del tempo si trascorre con altre persone. Per questa ragione bisognerebbe conoscere dal vivo i propri coinquilini e le loro abitudini, al fine di assicurarsi che siano compatibili con le proprie.

4. Bisogna leggere tutti i contratti

Sono sempre di più i contratti di affitto “tutto incluso”, che includono anche le utenze nella somma mensile. Se non dovesse essere così, è necessario non solo leggere con attenzione il contratto di affitto ma anche quelli relativi alle utenze, poiché in alcuni casi il costo della camera potrebbe essere più basso ma aumentare di molto considerando le spese accessorie.