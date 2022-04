Notizie



Il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Sergio Marino hanno inviato una nota indirizzata al presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando, per chiedere la restituzione alla Giunta della proposta di delibera relativa alla variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., che in atto è in esame in Consiglio comunale. Questo consentirebbe all’Amministrazione di verificare la possibilità di tener conto delle esigenze di equità fiscale, specie a favore delle fasce più deboli.

“È confermato – dichiarano Orlando e Marino – l’impegno dell’Amministrazione comunale al fine di evitare un devastante dissesto e anche per non colpire le fasce più deboli secondo criteri di equità fiscale”.