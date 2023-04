La Roma pianifica già la prossima sessione estiva di calciomercato: Smalling rinnova, in arrivo Aouar

Se c’è una cosa di cui va dato a credito a José Mourinho è quella di saper creare un rapporto umano clamoroso con i propri giocatori. Non avrà lo stile di gioco di Pep Guardiola, non sarà simpatico come il nostro Carletto Ancelotti, ma di sicuro è un vincente – in un modo o nell’altro. Ed è bravissimo a trasmettere questa mentalità ai suoi giocatori.

Tecnico internazionale di primordine, è arrivato sulla panchina della Roma nell’estate del 2021. E tutto è cambiato per il club giallorosso. Inutile nasconderlo: l’allenatore portoghese ha portato quell’esperienza, quella convinzione, quel coraggio – e anche quella spavalderia – che mancava da anni a Roma. Forse dai tempi di Fabio Capello, ma quello era completamente un altro calcio.

Croce e delizia però per la Lupa. Mou infatti è famoso anche per esser un tecnico estremamente esigente. Coi propri ragazzi ovviamente, ma anche con i tifosi e con la società stessa. Ergo, è fondamentale rinforzare la rosa ad ogni sessione di calciomercato. D’altronde, se prendi uno come lui lo fai per costruire un progetto vincente, ma per vincere servono anche e soprattutto i calciatori migliori sulla piazza.

Il calciomercato della Roma inizia dal rinnovo di Smalling

Siamo ad aprile e la stagione è nel suo vivo, con la Roma che è ancora in corsa per l’Europa League e per conquistare un posto fra le prime 4 in classifica in Serie A, il che le garantirebbe la qualificazione ai gironi della prossima edizione della Champions League.

In ogni caso, non è mai troppo presto per fare mercato. Soprattutto per dirigenti e procuratori. E così la Roma si muove.

Il primo nome per la prossima formazione titolare di Mourinho non è un vero e proprio acquisto, ma una conferma. Una pesantissima conferma. Si tratta di Chris Smalling, difensore centrale inglese che sta probabilmente giocando la miglior stagione di tutta la sua carriera.

Manca infatti solo l’ufficialità del suo rinnovo di contratto. Il ragazzo firmerà a brevissimo di comune accordo un rinnovo biennale sulla base di 7 milioni di euro netti più bonus, che percepirà appunto spalmati nei prossimi due anni.

Questa è una notizia estremamente positiva per lui, per Mourinho e per i tifosi giallorossi. Perno insostituibile del terzetto difensivo, la sua esperienza e le sue doti tattiche ed atletiche sono troppo importanti in questa squadra. E la Roma, evidentemente, lo sa molto bene.

La Roma è ad un passo da Aouar

Per quanto riguarda invece le operazioni in entrata vere e proprie, la Roma ha individuato il suo profilo preferito per il centrocampo: si tratta di Houssem Aouar, centrocampista algerino classe 1998 del Lione. Il ragazzo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, e lascerà sicuramente la Francia. Ecco quindi che il club giallorosso, Mourinho in primis, ha messo gli occhi su di lui.

Aouar si era già fatto notare qualche anno fa in campo europeo contro la Juventus, che di conseguenza lo segue da allora. La Vecchia Signora però non ha mai affondato il colpo, e nel frattempo il ragazzo è cresciuto diventando anche uno dei leader dell’OL.

In questi mesi ha sondato il terreno anche il Napoli di Luciano Spalletti, ma la Roma ha già una corsia preferenziale. Sembra infatti che nel lunedì di Pasquetta, il centrocampista algerino sia già passato da Roma per svolgere una prima parte delle visite mediche. Giocatore di qualità e quantità, potrebbe fare solo comodo a Mou in mezzo al campo.

Da capire ora cosa accadrà da qui alla fine della stagione. Salvo imprevisti nei prossimi due mesi, però, Houssem Aouar sembra destinato a vestire la maglia giallorossa il prossimo anno. La Roma fa davvero sul serio.