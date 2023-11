I MOMENTI PIÙ BELLI DELLE PRIME DUE EDIZIONI TORINESI DELLE NITTO ATP FINALS IN MOSTRA IN PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ

A dieci giorni dall’inizio delle Nitto ATP Finals i portici di piazza Palazzo di Città ospitano “Best of Torino”, una mostra che ripercorre i momenti più importanti delle prime due edizioni torinesi del torneo.

Un vero e proprio album dei ricordi, che permetterà ai visitatori di rivivere le emozioni che hanno caratterizzato la storia tra la città e il prestigioso torneo sportivo. Un percorso fotografico – a cura di FITP in collaborazione con Torino Urban Lab – fatto di scatti intensi e unici, di attimi fissati nella memoria che anticipano ciò che sarà nell’edizione 2023.

Si arricchisce così il percorso di mostre a tema sulle Nitto ATP Finals, avviato a settembre dal racconto per immagini sotto i portici di via Po “Where Champions become Champion”, che presenta i giocatori qualificati alla terza edizione del torneo, i momenti più iconici delle loro carriere e i tornei che li hanno consacrati “campioni”. A queste due esposizioni a cielo aperto di aggiungerà, dal 9 novembre, la mostra fotografica sui grandi protagonisti degli oltre 50 anni di storia del torneo, a cura di FITP e in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che sarà ospitata in via Roma e nel grattacielo di corso Inghilterra 3.