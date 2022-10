I maggiori giochi di carte di sempre

Una categoria di giochi che fa da sempre compagnia all’essere umano sin dall’alba dei tempi, o quasi, è di sicuro quella delle carte. Ce ne sono davvero di tutti i tipi e per tutti i gusti, ma quali sono esattamente i giochi più diffusi in questo settore? Diamo un rapido sguardo!

Solitario

Alzi la mano chi non ha mai fatto una partita a solitario in vita sua, magari durante le lezioni di informatica a scuola oppure per ammazzare il tempo. Si tratta di uno dei giochi di carte più diffusi di sempre ed il bello è che, come suggerisce il suo stesso nome, non necessita di un altro giocatore.

In sostanza possiamo dire che si è praticamente “da soli contro il mazzo di carte” e l’obiettivo finale sarà quello di “ordinare” correttamente tutte le carte secondo i quattro diversi semi (cioè cuori, quadri, picche e fiori) fino a non avere più carte sul tavolo.

Poker

Tra i giochi più conosciuti per quanto riguarda il settore dell’azzardo, il poker è uno di quelli che presenta innumerevoli varianti (da quello a cinque carte fino al Texas Hold ‘Em) ed è anche uno dei più rappresentativi della categoria.

Visto in innumerevoli film, cartoni animati, fumetti e serie TV è uno dei “capisaldi” dei casinò, anche quando questi sono virtuali, e delle macchinette apposite. L’obiettivo è puntare al momento giusto e vincere il montepremi ponderando bene mosse, puntate e soprattutto bluff per ingannare gli avversari.

Briscola

Uno dei giochi più famosi in tutta Italia è di sicuro la briscola soprattutto perché le figure sulle carte che variano da regione a regione, le più famose rimangono comunque le piacentine e le napoletane, ed è molto facile trovarlo sia ai tavoli delle osterie che in quelli dei pranzi di famiglia (magari sotto Natale).

Per quanto possa sembrare facile anche qui bisogna giocare parecchio d’astuzia cercando di capire quali carte rimangono, quali potrebbe avere in mano l’avversario e quale potrebbe essere l’uso migliore delle famose “briscole”.

Scala Quaranta

Un compagno imprescindibile sotto l’ombrellone è di sicuro il mazzo di carte per giocare a Scala Quaranta. Come dice il nome occorre avere un punteggio di 40 per “aprire”, come si suol dire, e sbarazzarsi mano a mano delle carte in mano formando dei tris, delle piccole scale oppure attaccando alcune carte ove possibile.

Per una maggiore difficoltà, inoltre, si può sempre decidere di togliere i jolly dal mazzo ed aumentare il numero complessivo dei giocatori in partita.

Uno

Sicuramente in molti lo possono additare come il “rovina amicizie” per eccellenza, ma se c’è un gioco che presenta un numero impressionante di “colpi di scena” e carte speciali, beh, quello è di sicuro Uno.

Rinvenibile praticamente in qualunque negozio di giocattoli o edicola, Uno è famoso per avere tante versioni che si basano su molti mondi tipici della Cultura Pop.

Verso la Cultura Pop

Visto che l’abbiamo appena nominata, anche la Cultura Pop non è esente dal gioco delle carte, ma a questa aggiunge il piacevole plus del collezionismo. Alcune carte possono avere infatti un valore di centinaia, se non migliaia, di Euro ed alcuni esempi di questo modo di giocare sono Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering e tanti altri ancora.