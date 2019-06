I liguri hanno tesoretto di 382 miliardi

In base alle stime della Banca d’Italia aggiornate al 2017 la ricchezza netta delle famiglie liguri ammonta a 382 miliardi di euro, un valore pari a circa 11 volte il reddito disponibile. “Un rapporto che, sebbene in riduzione dal 2013, si mantiene ancora su livelli sensibilmente superiori alla media italiana e del Nord Ovest” è scritto nel rapporto sull’economia della Liguria della Banca d’Italia. E’ un dato legato soprattutto ai patrimoni immobiliari, diverso dal reddito pro-capite che nel 2017, ultimo dato disponibile, era di circa 21.600 euro, a fronte di circa 18.500 euro in Italia, un andamento che sembra confermato anche per il 2018 insieme con un aumento della spesa per i consumi. Ma la Liguria in base ai dati Istat nel 2017 ha confermato anche una quota dell’8,3% di famiglie in povertà assoluta, un valore superiore sia a quello del Nord Ovest che a quello italiano (rispettivamente 5,7% e 6,9%).