I leader mondiali si congratulano con Biden

La vittoria di Joe Biden e Kamala Harris alle presidenziali Usa era stata annunciata da poco e già arrivavano, in particolare su Twitter, i messaggi di congratulazioni – e gli auspici – di molti leader internazionali. Eccone alcuni.

* SERGIO MATTARELLA, presidente della Repubblica, in un messaggio inviato direttamente a Joe Biden: “Desidero esprimerLe, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più calorosi rallegramenti per la Sua elezione alla Presidenza degli Stati Uniti d’America. Il popolo americano ha affidato a Lei, a seguito di un confronto che ha visto una straordinaria partecipazione, il mandato di guidare gli Stati Uniti in un momento drammaticamente complesso per l’intero pianeta. La comunità internazionale ha bisogno del contributo statunitense, a lungo protagonista nel costruire le regole del multilateralismo, per affrontare una crisi senza precedenti che sta mettendo a repentaglio la salute, la vita e l’avvenire di milioni di persone”.

* GIUSEPPE CONTE, presidente del Consiglio: “Siamo pronti a lavorare con il presidente eletto Joe Biden per rafforzare le relazioni transatlantiche. Gli Stati Uniti possono contare sull’Italia come un solido alleato e un partner strategico”.

* ANGELA MERKEL, cancelliera tedesca: “La nostra amicizia transatlantica è insostituibile se vogliamo superare le grandi sfide di questo tempo”.

* EMMANUEL MACRON, presidente francese, si congratula con Joe Biden per l’elezione a presidente degli Stati Uniti e lancia un invito: “Lavoriamo insieme”.

* URSULA VON DER LEYEN, presidente della Commissione Ue: “L’Ue e gli Usa sono amici e alleati, i nostri cittadini condividono i legami più profondi. Non vedo l’ora di lavorare con il presidente eletto Biden”.

* BORIS JOHNSON, premier britannico: “Gli Usa sono il nostro più importante alleato e non vedo l’ora di lavorare insieme da vicino sulle nostre priorità comuni dal cambiamento climatico al commercio alla sicurezza”.

* PEDRO SANCHEZ, premier spagnolo: “Vi auguriamo buona fortuna e tutto il meglio. Non vediamo l’ora di collaborare con voi per affrontare le sfide che ci attendono”.

* JENS STOLTENBERG, segretario generale della Nato: “So che Joe Biden è un forte sostenitore della nostra Alleanza e non vedo l’ora di lavorare con lui. Una Nato forte è una buona cosa per il Nord America e l’Europa”.