Martedì 12 dicembre ore 9.30 aula magna Liceo Artistico Statale Michelangelo Buonarroti di Latina

I diritti umani: i giovani e il diritto alla salute

75ᵃ Giornata Mondiale dei diritti umani organizzata dal Club e per l’UNESCO di Latina

Il tema della 75ᵃ Giornata Mondiale dei diritti umani a Latina accende i riflettori sui disturbi alimentari focalizzando l’attenzione sui giovani. “Giovani e il diritto alla salute: i disturbi alimentari un’emergenza dei nostri giorni” questo il titolo dell’incontro che vede al tavolo dei relatori psicologi, nutrizionisti e testimonial. Il convegno organizzato dal Club per l’UNESCO di Latina vede il patrocinio del comune di Latina, la collaborazione del Liceo Artistico Statale Michelangelo Buonarroti, del Lions Club Sabaudia – Circeo Host, di Federfarma Latina del Consorzio Technoscience Latina e del comitato provinciale Opes Italia. «Il disturbo alimentare negli adolescenti può essere un modo per esprimere un disagio, in famiglia o fra coetanei – ha affermato Mauro Macale presidente Club per l’UNESCO di Latina – e il fenomeno è in forte crescita, in Italia, l’8-10% delle ragazze e lo 0,5-1% dei ragazzi soffrono di anoressia o bulimia, ci sembrava doveroso affrontare un problema prevalentemente adolescenziale fra gli adolescenti».

La mattinata si aprirà con la proiezione del video Feeding Mind realizzato dagli studenti della 4ᵃ A dell’indirizzo audiovisivo e multimediale coordinati dalla prof.ssa Emanuela Macera poi i saluti istituzionali della dirigente Anna Rita Leone che darà il via al dibattito. Interverranno sui disturbi della psiche la psicologa/psicoterapeuta Cristina Pansera; sull’alimentazione e su cosa s’intende per alimentazione sana la nutrizionista Madalina Petrache; sull’enigmatico mondo degli integratori il farmacista Salvatore Farina, sul ruolo aggregativo e inclusivo dell’associazionismo la referente di Opes Italia Maria Sole Macale e per il comune l’Assessore alle Politiche Giovanili Andrea Chiarato. A fare da cornice all’evento la testimonianza della reale vittoria sui Disturbi del Comportamento Alimentare di Nadia Accetti Fondatrice dell’Associazione Donna Donna Onlus. Durante la manifestazione, gli ospiti avranno l’opportunità di assaporare i cioccolatini artigianali, realizzati in edizione speciale e limitata per l’Associazione Donna Donna Onlus, dalle Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi Lazio e Nazionale. A moderare l’incontro Mauro Macale presidente Club per l’UNESCO di Latina.

