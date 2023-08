L’Istat diffonde le tavole di dati relativi ai bilanci consuntivi degli enti previdenziali per l’anno 2021.

L’Istat esegue annualmente la rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali ai fini della costruzione del Conto economico delle Amministrazioni pubbliche, elaborato secondo gli schemi contabili del Sistema europeo dei conti economici integrati (Sec2010) nonché del conto economico della protezione sociale, costruito secondo i criteri previsti dal Sistema europeo delle statistiche integrate della protezione sociale (Sespros). I dati di base vengono acquisiti attraverso modelli di rilevazione.

La previdenza rappresenta una rilevante area di intervento delle istituzioni pubbliche e private attraverso cui si esplica l’attività di protezione sociale. Gli enti previdenziali, persone giuridiche pubbliche o private, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali a favore degli assicurati alle specifiche gestioni, sono stati raggruppati in base al tipo di prestazioni sociali erogate in prevalenza (invalidità, vecchiaia e superstiti o altre assicurazioni). Gli enti di base che erogano pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, sono stati ulteriormente suddivisi in tre gruppi, in quanto l’assicurazione è gestita, oltre che dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (regime generale), anche da altri enti che hanno una specifica competenza in relazione a particolari categorie di lavoratori dipendenti (regime sostitutivo) e lavoratori autonomi (regime professionisti). Tra gli enti previdenziali complementari si rilevano i fondi pensione relativi al personale dipendente di imprese e gruppi operanti nel settore finanziario.

La rilevazione è campionaria per gli enti privati e totale per gli enti pubblici. Le unità di analisi sono rappresentate dalle entrate e dalle spese nella fase consuntiva di bilancio, espresse in valori di competenza e cassa. Le principali voci di entrata e di uscita sono state stimate anche a livello regionale. A livello nazionale, la stima dell’indice di copertura previdenziale (rapporto tra entrate contributive e spesa per prestazioni sociali per l’insieme degli enti esaminati) risulta in aumento rispetto al 2020, che è stato particolarmente influenzato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le tavole sono accompagnate da una sintetica nota informativa, da un indice e dalle avvertenze per la lettura dei dati; si presenta anche una stima delle prestazioni previdenziali verso soggetti residenti all’estero.

