Hub intermodale, dal 6 novembre chiude l’ex Sit

Con lunedì 6 novembre il parcheggio denominato ex Sit di via Canestrini chiuderà definitivamente per lasciare posto alla realizzazione del nuovo hub di interscambio della mobilità finanziato principalmente con fondi del Pnrr . Il parcheggio ospita attualmente 347 posti auto.

La prima fase di lavorazioni comporterà una modifica alla viabilità antistante il cantiere (lungadige Monte Grappa) con due successive configurazioni della viabilità esistente: