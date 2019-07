AVVISO DI VENDITA IMMOBILE

Hermada Soc. Coop. Edilizia a r.l. in l.c.a. vende immobile in Terracina (LT), località Borgo Hermada, via Teodorico snc piani T, 1 e 2 (NCEU- Agenzia del Territorio di Latina, foglio 173, part. 325, sub 7).

PREZZO BASE € 64.500 OLTRE ONERI E SPESE.

Termine di presentazione delle offerte: 18 settembre 2019 ore 12:00 presso lo studio del Notaio Dott. Fabio Orlandi in Roma, Via Ludovisi 35.

Apertura delle buste ed eventuale gara tra gli offerenti: 19 settembre 2019 ore 16:00, presso lo studio del Notaio sopraindicato.

Vendita regolata da provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicato in www.astegiudiziarie.it).

Per informazioni telefax 06.37519765 o e-mail segreteria@gratterilex.it.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.