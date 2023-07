Sistema informativo territoriale su sanità e salute

Versione di giugno 2023

Il database di indicatori sul sistema sanitario e sulla salute in Italia è strutturato in maniera tale da poter essere interrogato dal software HFA fornito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità adattato alle esigenze nazionali.

Attualmente il database contiene 4000 indicatori. Con gli aggiornamenti periodici vengono aggiornati gli indicatori all’ultimo anno disponibile, vengono ampliate le serie storiche andando a ritroso nel tempo, viene potenziata l’informazione a livello provinciale, vengono aggiunti nuovi indicatori.

Il software consente di rappresentare i dati statistici in forma grafica e tabellare e di effettuare semplici analisi statistiche. Si possono quindi visualizzare le serie storiche degli indicatori, effettuare delle semplici previsioni e confrontare più indicatori in diversi anni per tutte le unità territoriali disponibili.

È possibile fare ciò con l’ausilio di tabelle, grafici (istogrammi, grafici lineari, di frequenze, rette di regressione con calcolo del coefficiente di correlazione, ecc…) e mappe. Tali rappresentazioni possono essere esportate in altri programmi (per esempio Word, Excel o Power Point) o stampate direttamente a colori o in bianco e nero.

Nella nuova versione si segnala quanto segue.

Sono state aggiornate le serie storiche delle seguenti sezioni, o parte di esse:

Gruppo 1: Contesto socio-demografico

Sezione 2.1: Permessi di soggiorno

Sezione 3: Famiglia

Sezione 7.1: Mortalità generale

Sezione 7.2 Mortalità infantile

Sezione 7.4: Mortalità neonatale

Sezione 9: Forze di lavoro e occupazione

Gruppo 2: Mortalità per causa

Gruppo 3: Stili di vita

Sezione 1: Dati antropometrici dichiarati

Sezione 2: Abitudine al fumo dichiarata

Sezione 3: Consumo di alcool dichiarato

Sezione 4: Stili alimentari dichiarati

Sezione 5: Attività fisica e sportiva dichiarata

Gruppo 5: Malattie croniche e infettive



Sezione 1: Malattie croniche dichiarate

Gruppo 6: Limitazioni funzionali e dipendenze

Sezione 1: Gravi limitazioni nelle attività

Sezione 3.3: Decessi per dipendenza da droghe, tossicomania

Sezione 4.3: Decessi per disturbi psichici da dipendenza o abuso di alcol

Gruppo 7: Condizioni di salute e speranza di vita

Sezione 1: Condizioni di salute dichiarate

Sezione 3: Speranza di vita

Sezione 3.1: Speranza di vita in buona salute

Sezione 5: Consumo dichiarato di farmaci

Sezione 6: Visite mediche specialistiche e accertamenti diagnostici dichiarati

Gruppo 8: Assistenza sanitaria

Sezione 1: Assistenza sanitaria di base

Sezione 2: Strutture sanitarie distrettuali

Sezione 4: Attività ospedaliera in generale

Sezione 5: Consumo dichiarato di farmaci

Sezione 6: Visite mediche specialistiche e accertamenti diagnostici dichiarati

Gruppo 10: Le risorse sanitarie

Sezione 2: Le risorse tecniche

Sezione 3.3: Medici e odontoiatri iscritti all’albo

Sezione 3.4: Medici specialisti (esclusi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) in attività nel sistema sanitario

Si fa presente che Le istruzioni per il funzionamento e le informazioni sul contenuto del database sono disponibili nel file HELP.html. E’ stata disattivata la voce Help-Contenuti all’interno dell’applicativo.

Si segnala che tutte le pubblicazioni Istat citate nelle schede informative sono reperibili agli indirizzi:

Installazione – Health for All

Il sistema informativo è compatibile solo con il sistema operativo Windows.