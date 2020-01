Harvey Weinstein torna davanti al tribuunale di New York.

Proprio oggii inizia la selezione dei giurati.

Harvey Weinstein è giunto in tribunale a New York per sedere alla seconda giorata del processo dove è accusato per molestie sessuali e stupro. L’ex mogul di Hollywood è avvenuto con un deambulatore metallico all’ingresso del tribunale. A partire da ieri il processo nella grande mela ha un suo corrispettivo a Los Angeles, dove l’ex boss di Miramax è stato incriminato sulla base delle accuse di due donne, una delle quali un’attrice italiana. Il processo di New York potrebbe durare varie settimane: l’ex produttore è a rischio di un massimo di 25 anni in caso fosse condannato. In questo momento dovrebbe cominciare la selezione della giuria. Il giudice James Burke potrebbe inoltre decidere di alzare la cauzione da 2 milioni di dollari imposta per la libertà vigilata. Los Angeles, dove Weinstein rischia 28 anni, ha chiesto 5 milioni di garanzia.