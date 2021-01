Harris, pressioni Trump in Georgia sfrontato abuso di potere

“E’ un insolente, sfrontato abuso di potere da parte del presidente degli Stati Uniti”: così la vice presidente eletta Kamala Harris ha commentato le pressioni e le minacce di Donald Trump verso il segretario di Stato della Georgia allo scopo di ribaltare la vittoria di Joe Biden. La Harris è in Georgia per sostenere i candidati dem nei due ballottaggi al Senato del 5 gennaio.

Reazioni sdegnate del campo democratico alle pressioni del presidente sul segretario di Stato della Georgia per ribaltare l’esito del voto nel Peach State.

“Il disprezzo di Trump per la democrazia e’ messo a nudo”, ha commentato il deputato dem Adam Schiff, mentre la sua collega Debbie Wasserman Schultz ha denunciato l’atto di “un presidente disperato e corrotto”. Preoccupazioni anche tra i repubblicani: “e’ insopportabile, non potete fare questo con la coscienza tranquilla”, ha twittato la deputata Adam Kinzinger chiedendo ai suoi compagni di partito di non seguire il presidente in questa crociata.

“Da impeachment. Probabilmente illegale. E’ un colpo di Stato”: è il titolo di un editoriale del Washington Post che accusa Donald Trump per le sue pressioni e minacce sul segretario di stato della Georgia allo scopo di ribaltare la vittoria di Joe Biden. Secondo la columnist Jennifer Rubin, con il suo comportamento il presidente potrebbe aver violato la legge federale per estorsione e per aver sollecitato un dirigente elettorale a cambiare il conteggio dei voti, nonché la legge statale (in tal caso Trump non potrebbe ricevere la grazia). “Deve esserci una risposta – scrive – ad un presidente che sfrutta la sua carica allo scopo di rovesciare l’esito di un’elezione. La prova è nella registrazione. Il prossimo attorney general dovrebbe procedere, se non altro per impedire ulteriori tentativi come questa riprovevole condotta”. Rubin suggerirebbe anche l’impeachment, che potrebbe includere il divieto di cariche pubbliche in futuro, “ma – spiega – sappiamo già che i repubblicani difenderanno qualsiasi cosa Trump faccia”.