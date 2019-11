Halloween, alcol e urla in centro storico: raffica di interventi per ragazzini ubriachi

Da un lato commercianti e residenti che hanno voluto festeggiare Halloween con sano divertimento, tra musica, travestimenti e spedizioni al grido di “Dolcetto o scherzetto”. Dall’altro, la movida più caotica e sregolata, quella che ha provocato una raffica di interventi da parte del personale del 118 per ragazzini ubriachi e che ha, ancora una volta, fatto vivere una notte di passione a chi abita nella città vecchia.

Il bilancio della notte di Halloween racconta di una serata in cui il centro storico, cuore pulsante dei festeggiamenti, è stato vissuto in modi opposti. Quello più positivo e incoraggiante ha coinvolto famiglie, coppie, gruppi di amici e anche moltissimi turisti che hanno partecipato alle tante iniziative a tema organizzate da associazioni e civ, dall’ormai celebre Ghost Tour all’Escape Room del Luzzati Lab passando per il mercatino in piazza Sarzano, l’aperitivo cinematografico nel chiostro di Sant’Agostino e la “Zombie Walk”.

Quello più preoccupante, invece, riguarda i tantissimi giovani – in certi casi giovanissimi – che hanno popolato i vicoli sino a tarda notte bevendo alcolici e lasciandosi andare a urla, schiamazzi e altri comportamenti che gli abitanti del centro storico conoscono ormai bene.

Quel che resta al mattino sono vicoli insozzati, residenti esasperati e pronto soccorso cittadini che ancora smaltiscono notturno di ragazzi ubriachi che spesso l’alcol se lo portano da casa per arrivare “preparati” (viste anche le ordinanze in vigore in centro storico) e che, complice anche il freddo intenso, hanno finito la serata in ospedale.