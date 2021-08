Haiti: primo turno delle presidenziali il 7 novembre

– Il Consiglio elettorale provvisorio di Haiti ha pubblicato attraverso le reti sociali l’agenda per lo svolgimento delle elezioni presidenziali che prevede lo svolgimento del primo turno il 7 novembre.

Nel documento si precisa che quel giorno sarà richiesto agli haitiani di votare anche per il rinnovo del Parlamento e per il referendum di riforma della Costituzione.

Il secondo turno, sia per le presidenziali sia per le legislative, si terrà invece il 23 gennaio 2022, insieme alle elezioni amministrative.

Da molto tempo Haiti non dispone di un Parlamento e tutti gli organismi amministrativi sono scaduti e non sono stati rinnovati a causa di una diffusa violenza che ha impedito la realizzazione di elezioni nel Paese.

Il 7 luglio scorso un commando armato, integrato da mercenari colombiani, è entrato nella residenza del presidente Jovenel Moise, uccidendolo. Attualmente alla guida del Paese si trova un primo ministro ad interim, Ariel Henry, che si è detto determinato ad organizzare le elezioni e riportare Haiti ad una normale istituzionalità.