https://pixabay.com/it/illustrations/bitcoin-blockchain-finanziario-3406638/ Alt: Moneta digitale Bitcoin]

Negli ultimi anni, Bitcoin ha conquistato popolarità tra gli investitori, attratti dal suo tono anticonformista e per la possibilità di guadagno che offre. Ma cosa rende questo asset così attraente? Nonostante l’entusiasmo di molte persone nei confronti di Bitcoin, ci sono ovviamente anche critiche su diversi aspetti di questo asset. In ogni caso, la crescita esponenziale di questo asset è visibile dal prezzo di Bitcoin in dollari, il quale ha superato di gran lunga le aspettative.

In questo articolo esploreremo i pro e i contro dell’investimento in Bitcoin, cercando di darti una panoramica ampia che possa aiutarti nelle tue decisioni di investimento.

H2: Ma quali sono i vantaggi di Bitcoin?

Decentralizzazione. Si differenzia dai sistemi di pagamento tradizionali come le banche per l’assenza di un ente di controllo, come banche centrali o governi. Il valore di Bitcoin non risente direttamente delle varie politiche monetarie, tuttavia viene indirettamente influenzato dai movimenti macroeconomici

Scarsità. Il sistema alla base di Bitcoin prevede che si arriverà al massimo a 21 milioni di Bitcoin in circolazione tramite il mining. Questa manovra risulta anti-inflazionistica, al contrario delle monete tradizionali che possono continuare ad essere emesse continuativamente.

Volatilità. In alcuni casi si tratta di un vantaggio, il quale permette di guadagnare sia al rialzo, ma anche al ribasso in posizioni short. Il prezzo di Bitcoin varia molto soprattutto nella Bull Run, ovvero nella fase rialzista, realizzando percentuali in crescita non indifferenti.

I costi di transazione. A differenza delle transazioni bancarie che possono richiedere commissioni e 2-3 giorni lavorativi, il trasferimento di Bitcoin ha fees basse e un tempo relativamente basso di transazione, con l’unica variabile rappresentata dalla congestione della rete, che potrebbe rendere il tutto più lento.

Accessibilità. In molti paesi, soprattutto in regioni povere, è complicato avere un conto bancario, il quale potrebbe rappresentare un privilegio. Con Bitcoin invece non sono necessari documenti e pratiche burocratiche macchinose, basta semplicemente una connessione a internet.

H2: I contro di Bitcoin

Non puoi sbagliare: quando invii i fondi, controlla più volte l’indirizzo inserito e la rete scelta. In caso di errore i tuoi fondi non potranno essere recuperati. Il consiglio principale è quello di fare una transazione piccola per controllare che tutto sia giusto, e poi ripeterla con la cifra desiderata.

Volatilità: la stessa che rende Bitcoin interessante agli occhi degli investitori, risulta il rischio principale di perdita. L’emotività può portare un investitore a “holdare” le criptovalute ad oltranza, e in caso di discesa dell’asset si può vanificare il guadagno, o peggio ancora, perdere gran parte del proprio investimento

Mancanza di regolamentazione: non esiste una banca centrale o un governo al comando dell’intero ecosistema a causa della sua natura decentralizzata. In caso di truffe o frodi, non sarà possibile rivolgersi a nessun ente o autorità competente.

H2: Conclusione

Come ogni cosa in ambito finanziario, esistono pro e contro, nessun asset risulta perfetto, altrimenti sapremmo tutti dove investire! In questo momento sta a te valutare se le caratteristiche di Bitcoin sono valide per giustificare un investimento. Prima di ogni investimento, ricorda di valutare attentamente ciò che si sta acquistando, mantenendo sempre a mente non solo le possibilità di guadagno, ma soprattutto i rischi annessi.

L’articolo fornito è a solo scopo informativo e non costituisce una consulenza finanziaria o di investimento. L’investimento in criptovalute è ad alto rischio e può causare la perdita totale o parziale dei fondi investiti. Si consiglia vivamente di consultare un professionista del settore prima di intraprendere qualsiasi decisione di investimento e di effettuare una valutazione indipendente.