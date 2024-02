Guida Strategica al FantaSanremo 2024: Consigli per la Scelta della Squadra e del Capitano

Con l’approccio imminente del Festival di Sanremo 2024, il FantaSanremo sta vivendo un’atmosfera eccitante, con le registrazioni delle squadre e la selezione dei concorrenti Big. In questa guida, esploreremo consigli chiave su chi scegliere per la tua squadra e chi nominare come capitano, garantendo un approccio bilanciato tra potenziali vincitori e artisti capaci di guadagnare bonus preziosi durante le esibizioni.

La Sfida delle Squadre

Con 30 concorrenti in gara, la creazione di una squadra ben equilibrata è essenziale. Tra i favoriti come Angelina Mango, Annalisa e Geolier, il potenziale capitano della tua squadra potrebbe nascondersi. Aggiungere artisti confermati come Emma Marrone, The Kolors e Loredana Bertè fornisce una solida base. Non trascurare di puntare su talenti emergenti da Sanremo Giovani, influenzando positivamente la tua classifica.

I Favoriti da Considerare

Angelina Mango

Con la sua creatività espressa attraverso abiti unici, Angelina Mango emerge come la principale contendente per il titolo di vincitrice al FantaSanremo 2024. La sua originalità e il potenziale come favorita musicale la rendono una scelta solida.

Annalisa

Dopo un 2023 di successi, Annalisa arriva a Sanremo 2024 da favorita. Le sue coreografie potrebbero garantire bonus, come dimostrato dall’utilizzo del total black che regala 10 punti per ogni esibizione.

Alessandra Amoroso

Con la sua prima partecipazione come concorrente, Alessandra Amoroso attira l’attenzione per la finale. La cantante salentina è tra le favorite per la vittoria finale e potrebbe sorprendere con abiti piumati, guadagnando 10 punti.

Emma Marrone

Vincitrice del FantaSanremo 2022, Emma Marrone è conosciuta come un vero animale da palco. Le sue quote per la vittoria finale la rendono una delle scelte migliori per il ruolo di capitano.

Le Sorprese da Tenere d’occhio

Geolier

Celebre per il successo de “Il Coraggio Dei Bambini,” Geolier arriva al Festival di Sanremo 2024 sotto i riflettori. Le sue quote per la vittoria aumentano, sostenute dal pubblico giovane. L’opzione del total black negli abiti potrebbe essere una mossa strategica.

Dargen D’Amico

Con un secondo posto nel 2022, Dargen D’Amico è una presenza quasi indiscutibile. Il suo stile cattura l’attenzione, promettendo punti e intrattenimento.

Loredana Bertè

Icona della musica italiana, Loredana Bertè è al suo 12° Festival di Sanremo. I suoi abiti e la speranza di vedere la sua caratteristica borsa potrebbero portare punti extra.

Ricchi e Poveri

Con una storia musicale ricca, i Ricchi e Poveri salgono sul palco dell’Ariston per la 12° volta. La loro canzone potrebbe essere una gradita sorpresa, aggiungendo il tocco giusto alla loro presenza.

I Comprimari da Considerare

La Sad

Con 19 baudi, l’acquisto delle esibizioni del gruppo potrebbe alterare la tua classifica finale. Una meteora eccentrica che potrebbe portare (o far perdere) numerosi punti.

Fred De Palma

Alla sua prima apparizione a Sanremo, Fred De Palma potrebbe essere il protagonista di una scommessa curiosa. La prospettiva di esibirsi in canottiera potrebbe portare 10 punti bonus.

The Kolors

Conosciuti come i re dell’estate, i The Kolors sono una possibile sorpresa. La loro propensione alle modifiche nei testi aggiunge imprevedibilità alla loro esibizione.

Big Mama

Ricordi il bacio tra Elodie e Big Mama? La prospettiva di guadagnare dai 10 ai 20 punti se il bacio viene dato sulla bocca potrebbe renderla una scelta interessante.

BNKR44

Con esperienza nella scorsa edizione del Festival, BNKR44 è una scommessa intrigante a soli 16 baudi.

Quotazioni dei Cantanti

Quattro donne spiccano come favorite per la vittoria e per accumulare bonus: Angelina Mango, Annalisa, Alessandra Amoroso ed Emma. Prendere decisioni ponderate e scommettere sull’equilibrio potrebbe essere la chiave per il successo al FantaSanremo 2024.

Angelina Mango: 23 baudi Annalisa: 23 baudi Alessandra Amoroso: 23 baudi Emma: 23 baudi The Kolors: 22 baudi Geolier: 22 baudi Dargen D’Amico: 22 baudi Negramaro: 22 baudi Sangiovanni: 21 baudi Mahmood: 21 baudi Diodato: 21 baudi Mr. Rain: 21 baudi Alfa: 20 baudi Renga e Nek: 20 baudi Ghali: 20 baudi Il Volo: 20 baudi Fiorella Mannoia: 20 baudi La Sad: 19 baudi Rose Villain: 19 baudi Gazzelle: 19 baudi Irama: 19 baudi Fred De Palma: 18 baudi Ricchi e Poveri: 18 baudi Loredana Bertè: 18 baudi Big Mama: 17 baudi Mannini: 17 baudi Il Tre: 17 baudi Santi Francesi: 16 baudi Clara: 16 baudi BNKR44: 16 baudi.