Guida alle elezioni Europee 2024: 8-9 giungo 2024

Quando si vota

Si vota sabato 8 dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Per l’eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative si vota domenica 23 giugno 2024 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e lunedì 24 giugno 2024 dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

Cosa occorre per votare

Per poter esprimere il proprio voto occorre presentarsi presso la sezione elettorale di iscrizione muniti di tessera elettorale personale e di carta d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia, ad esempio:

patente;

passaporto;

tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale;

tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, purché convalidata da un comando militare.

I documenti elencati sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano garantire una sicura identificazione dell’elettore.

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 2 del 14 febbraio 2018 e ss.mm.ii., ha chiarito che al fine di favorire il più possibile l’esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di CIE (carta d’identità elettronica), è da ritenere che la ricevuta della CIE, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, l’identificazione al seggio sarà possibile anche con tale sola ricevuta, la cui autenticità è verificabile.

In mancanza di un idoneo documento, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore; in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in grado di accertare l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per attestazione di un altro elettore del Comune. Quest’ultimo elettore deve essere personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio e deve essere stato ammesso a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione.

Sezioni elettorali

Le sezioni (cosiddetti seggi elettorali) del Comune di Bari sono 345. Tutti i seggi sono ubicati nella sede indicata sulla tessera elettorale.

Elenco sedi di seggio

Elenco dei seggi

Elenco seggi distinti per municipi

Seggi prive di barriere architettoniche e quindi accessibili anche agli elettori non deambulanti

Si ricorda che l’elettore non deambulante per poter votare anche per le elezioni del Presidente e dei Consiglieri del Municipio, deve recarsi in una sezione appartenente allo stesso Municipio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste è iscritto (art. 1, comma 2, legge n. 15/1991).

Nel corso degli anni 2021 e 2022 è stata modificata la sezione elettorale associata ad alcuni numeri civici delle strade di seguito elencate (gli indirizzi interessati sono riportati nella tabella allegata “Assegnazione nuove sezioni elettorali”):

strada Santa Caterina;

CARBONARA strada Santa Caterina;

corso Alcide De Gasperi;

via Giuseppe Fanelli;

via Giovanni Amendola;

strada Torre di Mizzo;

CEGLIE via Giardino del Principe;

LOSETO via Nazario Sauro;

traversa al n. 8 Bari-Modugno-Toritto;

via Napoli;

traversa al n. 386/a via Napoli;

via Giulio Petroni;

traversa prima di strada Cangiano;

traversa di via Trentino Alto Adige.

Nel corso del 2023 è stata modificata la sezione elettorale associata a tutti i numeri civici delle strade di seguito elencate (come riportato nella tabella allegata “Assegnazione nuove sezioni elettorali”):

SANTO SPIRITO via Carlo Giancaspro;

via Austria.

Nel 2023 è stata modificata la sede delle sezioni elettorali n. 47, 54 e 339 come segue:

nuova sede sezione n. 47: SCUOLA MEDIA “SAN NICOLA” – largo Urbano II, 1;

nuova sede sezione n. 54: SCUOLA MEDIA “SAN NICOLA” – largo Urbano II, 1;

nuova sede sezione n. 339: succursale “LICEO SOCRATE” – viale Papa Giovanni XXIII, 55 (canc).

Nel 2024 è stata modificata la sede delle sezioni elettorali n. 203 e 292 come segue:

nuova sede sezione n. 203: IST. TECN. INDUSTRIALE “PANETTI” – via Re David, 186/B;

nuova sede sezione n. 292: 14° CIRCOLO DIDATTICO “RE DAVID” PLESSO GANDHI – via Celso Ulpiani, 1.